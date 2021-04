Trem descarrila e deixa mais de 48 mortos em Taiwan

Um trem expresso descarrilou em Taiwan, na manhã desta sexta-feira (2), deixando pelo menos 49 pessoas mortas e outras 66 feridas. A composição levava cerca de 350 passageiros.

O acidente aconteceu por volta das 09h30 na hora local, às 22h30 de quinta-feira no horário de Brasília, em um túnel nas montanhas de Hualien, cidade costeira no leste de Taiwan. Alguns vagões dentro da estrutura ficaram destruídos e equipes de resgate tiveram dificuldades de retirar as vítimas.

Segundo informou a Agência Nacional de Bombeiros de Taiwan, o trem estava indo de Taipei para a cidade de Taitung, no sudeste.

Nessa época, tem início o Festival anual da Varrição de Túmulos, quando os habitantes geralmente voltam às suas cidades natais para limpar os túmulos de seus parentes e fazer oferendas, e o movimento nas estradas e ferrovias do país fica intenso durante todo o fim de semana.

Legenda: Alguns vagões dentro do túnel ficaram destruídos e equipes de resgate tiveram dificuldades de retirar as vítimas Foto: AFP

As equipes de resgate continuam trabalhando para resgatar pessoas presas às ferragens. Os passageiros da parte traseira do trem conseguiram escapar relativamente ilesos.

Pior acidente em décadas

O acidente pode ter sido causado por um veículo de manutenção, ao escorregar por um barranco e se chocar com o trem pouco antes de ele entrar no túnel, disseram as autoridades.

O acidente ferroviário foi considerado o mais grave na ilha em décadas. A presidente Tsai Ing-wen ordenou que os hospitais se preparassem para receber muitas vítimas.

A linha férrea do leste de Taiwan costuma ser uma atração turística, pois percorre a costa oriental, menos populosa e bastante bonita.

Através de vários túneis e pontes, trafega por montanhas e grandes desfiladeiros, antes de descer pelo Vale Huadong.