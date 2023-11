Trabalhadores indianos presos em túnel só devem ser salvos perto do Natal

Um grupo de 41 trabalhadores indianos está preso em um túnel que desabou parcialmente em Uttarakhand, no norte do país. Neste domingo (26), o Exército enviou uma maquinaria especial para as operações de resgate, que deverão ser concluídas no fim de dezembro, próximo ao Natal.

Na semana passada, as autoridades do país asiático chegaram a acreditar que as vítimas seriam salvas "em breve". Entretanto, após uma furadeira quebrar, a perspectiva mudou e uma nova expectativa foi dada. As informações foram confirmadas por Arnold Dix, especialista em túneis que está trabalhando com as forças armadas.

O desabamento da construção aconteceu em 12 de novembro. A obra causou polêmica nos últimos anos por conta do seu impacto ambiental, uma vez que ela pretende implantar uma ligação entre diferentes templos hindus, por baixo da Cordilheira do Himalaia.

Conforme noticiou o g1, a força-tarefa de resgate tem avançado lentamente desde o incidente. Neste período, houve a queda de escombros e avarias nas máquinas de perfuração. Os trabalhadores estão recebendo alimentos, oxigênio e água por meio de um tubo fino. A comunicação com familiares e com os bombeiros tem sido feita por intermédio de radiocomunicadores.

Ainda conforme a publicação, o agrupamento está exausto e ansioso. O espaço em que estão mede cerca de 8,5 metros de altura e dois quilômetros de extensão. A furadeira mencionada pelas equipes de resgate teria quebrado a poucos metros do local.

O novo equipamento usado é de uma tecnologia similar à soldagem. Ele pretende fazer um corte para eliminar as barras metálicas do túnel e tentar colocar um grande tubo de aço para que os trabalhadores possam sair. O fato da operação acontecer acima de onde estão as vítimas, dificulta o resgate, pois qualquer incidente poderá prejudicá-las.

Pushkar Singh Dhami, ministro-chefe de Uttarakhand, disse neste sábado (25), que uma abertura vertical, de 89 metros de profundidade, estava começando a ser escavada para tentar chegar ao túnel.