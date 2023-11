Rapaz indiano cria colher inteligente que reduz tremores provocados pelo Parkinson

Aarrav Anil, um jovem indiano de 17 anos, criou uma colher inteligente para pessoas que sofrem de tremores nas mãos, sintomas muitas vezes adquiridos com o Mal de Parkinson. A sua maior inspiração para criar o utensílio foi o tio, Arjun, de 70 anos.

Segundo o artigo do jornal The Guardian de 25 de outubro, “a visão dos tremores do tio do garoto a abanar a colher de forma tão violenta inspirou Aarrav, de Bengaluru, no sul da Índia, a encaminhar os seus estudos para a robótica. Fechou-se no seu quarto com microcontroladores, sensores, motores e uma impressora 3D".

O resultado foi um protótipo de uma colher inteligente que está agora a ser testada no RV College of Physiotherapy em Bengaluru. Os sensores da colher a pilhas detectam os tremores de um lado e ativam o movimento do outro, anulando as vibrações, de forma a manter a colher estável. Para Aarrav, este é o culminar de um interesse de 10 anos por mecânica, que começou quando a sua mãe comprou para ele um conjunto da marca Lego.

Atualmente, o jovem já representou a Índia em mais de 20 competições de robótica em todo o mundo. A colher inteligente, no entanto, não é completamente original. Algumas empresas americanas vendem algo semelhante, mas custam mais de 200 dólares (164 libras).

Sabendo que é um preço insuportável para a maioria dos indianos, Aarrav calcula que a sua colher custará cerca de 80 dólares. Os ensaios na faculdade e o processo de validação deverão estar concluídos no início de 2024 e os resultados serão publicados numa revista médica. Depois disso, Aarrav espera fabricá-la em pequena escala, inicialmente para hospitais.