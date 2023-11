Cobra Naja invade campo de golfe na África do Sul; veja vídeo

Uma serpente de uma das espécies mais perigosas da África do Sul, identificada como uma naja nivea, foi flagrada em um campo de golfe no país nesta semana. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, o réptil é visto se movimentando rapidamente pelo local em plena luz do dia.

O momento foi registrado por uma internauta e compartilhado no Instagram.

Veja vídeo

Entre os comentários da publicação, alguns usuários da rede social especularam que o animal pudesse estar fugindo de um mangusto, um tipo de mamífero que é imune ao veneno de serpentes e um dos principais predadores delas. Um mangusto, inclusive, aparece ao fundo, em meio à vegetação, logo atrás da naja.

Veja também

De acordo com informações do Afrikan Snake Bite Institute, a picada de uma naja nivea pode ser fatal caso não tratada com soro antiofídico. O veneno da cobra peçonhenta pode causar sintomas como fraqueza muscular progressiva e problemas respiratórios.