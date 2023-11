É falso que Rio Nilo começou a ficar vermelho no Egito; usuários compartilharam vídeos nas redes

Algumas páginas nas redes sociais têm repercutido imagens de um curso d'água vermelho, afirmando que seria o rio Nilo, no Egito. A reedição do conto bíblico, contudo, é falsa. Os vídeos, na verdade, foram gravados no Chile, em um local chamado "Laguna Roja", no norte do país.

O X, antigo Twitter, chegou a emitir uma Nota da Comunidade corrigindo a informação. "Na verdade, trata-se de uma lagoa chamada “Laguna Roja”, no Chile. Nas terras altas e remotas do altiplano chileno, há uma misteriosa lagoa cor de sangue cuja cor impressionante inspirou fascinantes mitos e lendas locais", diz a rede social.

A lagoa fica a 3,7 mil metros de altitude. A maré vermelha é resultado de condições que permitem a reprodução de um tipo de algas microscópicas em larga escala, tingindo a água.

Mas assim como uma das sete pragas do antigo Egito, a lagoa é cercada de misticismo. As comunidades mais antigas acreditavam que o dono daquele território era o próprio diabo, que teria tornado as águas vermelhas para espantar intrusos.

Além da Laguna Roja, ainda há lagoas verdes e amarelas na região.