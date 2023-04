Starship, foguete mais poderoso de Elon Musk, será lançado nesta segunda (17); saiba como assistir

O lançamento do maior e mais poderoso foguete já construído, o Starship, está programado para 9h (horário de Brasília) desta segunda-feira (17). O equipamento pertence à SpaceX, empresa do multibilionário Elon Musk, que busca construir uma nave espacial para levar humanos até a Lua e a Marte.

O procedimento foi autorizado pela Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA), na sexta-feira (14), após mais de 500 dias de análise. Segundo a SpaceX, a janela do processo tem até 150 minutos (2h30).

O objetivo do lançamento é que a nave dê uma volta ao redor da Terra, em torno de 90 minutos, terminando com um pouso no Oceano Pacífico, na costa do Havaí.

O foguete tem dois estágios reutilizáveis. O primeiro, chamado Super Heavy, tem 72 metros, 33 motores e funciona como propulsor. O segundo é a própria Starship, de 50 metros.

O sistema com um total de 112 metros de altura já está montado na base Starship, no Texas, nos Estados Unidos.

Elon Musk, dono da SpaceX, afirmou recentemente que há uma chance de 50% de sucesso nesta primeira tentativa. Contudo, ele não descartou que a nave possa explodir.

A Agência Espacial Norte Americana (NASA) deve acompanhar o lançamento de perto, com um jato WB-57 de alta altitude. O progresso da Starship sofre adiamentos desde 2021.

Onde assistir ao lançamento?

A SpaceX realizará a transmissão ao vivo do lançamento da Starship em seu perfil no YouTube.

Humanos no espaço

A Starship é uma importante peça do programa Artemis, da Nasa. Nela, astronautas devem ser levados à superfície da Lua, em 2025. Além disso, faz parte do plano de Musk para colonizar o planeta Marte.

A SpaceX está construindo vários protótipos do foguete na Starbase, a fim de lançá-las com pequenos intervalos após esta primeira tentativa. Até agora, foram realizados apenas testes de voo baixo - em muitos deles, as naves explodiram.

Sem definir o valor oficial, Musk estimou o custo do projeto entre US$ 2 bilhões e US$ 10 bilhões.