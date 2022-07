Foguete explode durante teste de solo na fábrica da SpaceX

Um teste de solo do foguete de propulsão da aeronave Starship, da SpaceX, terminou com uma explosão na manhã dessa segunda-feira (11), no Sul do Texas, nos Estados Unidos. Ninguém ficou ferido.

O acidente foi mostrado ao vivo durante transmissão do canal Nasa Spaceflight. Conforme as imagens, a base do foguete interplanetário é tomada pelas chamas após a explosão.

Elon Musk comenta

Via redes sociais, o bilionário Elon Musk comentou o episódio, atribuindo a falha ao número de motores Raptor usados no teste.

"Sim, na verdade não é bom. A equipe está avaliando os danos. No futuro, não faremos um teste de partida com todos os 33 motores de uma vez”, disse Musk no Twitter.

O Starship prevê levar tripulantes em missões à Lua e a Marte. O protótipo fez o primeiro pouso seguro em maio de 2021 porque não terminou com a explosão do foguete. Nas outras tentativas, entre o final de 2020 e o início de 2021, foram quatro protótipos perdidos.