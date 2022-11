Influenciador tatua nome de Elon Musk na testa e manda recado ao bilionário

O influenciador Rodrigo Américo surpreendeu os seguidores na internet ao divulgar que fez uma tatuagem na testa com o nome do bilionário Elon Musk. Segundo ele, a iniciativa seria uma tentativa de chamar a atenção do dono da Tesla e da SpaceX para ser escolhido como voluntário em uma viagem até Marte.

Musk, que recentemente virou assunto por comprar o Twitter, é o dono da fabricante de sistemas aeroespaciais, empresa com o plano ambicioso de preparar uma viagem inédita ao planeta.

No último dia 28 de outubro, Rodrigo Américo compartilhou um vídeo no Instagram para mostrar o resultado da tatuagem. "Me ajude a ir pra Marte, Elon Musk", escreveu ele em outra parte da publicação.

Com mais de 492 mil seguidores no Instagram, Rodrigo já havia divulgado uma tatuagem de foguete anteriormente, também com a temática espacial.

Plano pessoal

O plano dele tem o objetivo de mirar no projeto da SpaceX, que planeja construir uma cidade autossustentável em Marte nas próximas décadas, levando até um milhão de pessoas para viver no local antes de 2030.

"Acredito que vou chegar perto dele, sou o único do Brasil que fez essa tatuagem, talvez, do mundo. Desde quando ele começou, eu o admiro", disse Rodrigo ao jornal O Tempo.

Em entrevista ao site BHAZ, ele revelou que não consegue descrever a relação com outros planetas, mas acredita em vidas fora da Terra desde 2016, quando afirma ter visto um objeto diferente no trabalho.

"Não sei se é obsessão, mas sei que é uma coisa muito forte sobre vida de outros planetas. Eu acredito muito. Eu tenho uma filha de 20 anos, ela sabe de tudo isso. Ela sabe que, se um dia eu for a Marte, será pelo bem da humanidade", comentou.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil