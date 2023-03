Cinco meses após comprar por US$ 44 bilhões, Musk avalia Twitter em US$ 20 bilhões

Em um documento inteiro do Twitter, o bilionário Elon Musk avaliou a rede social em US$ 20 bilhões. O montante é mais de 50% inferior ao valor estimado da compra da rede social por Musk, totalizando, à época, US$ 44 bilhões. A variação ocorreu em um intervalo de cinco meses.

O memorando a que veículos de imprensa americanos tiveram acesso mostra que o documento tratava sobre a participação dos funcionários nos lucros.

A administração do Twitter foi procurada pela agência de notícias AFP, que recebeu apenas uma resposta automática de um emoji representando fezes.

Crise

Contudo, no próprio memorando o bilionário justifica a queda no valor da empresa com antigas dificuldades financeiras da empresa.

"O Twitter estava destinado a perder 3 bilhões de dólares por ano", disse Musk no último sábado.

Ainda segundo ele, a queda deve-se a uma perda de faturamento e vencimentos de dívida.

"Mas agora que os anunciantes estão retornando, parece que vamos alcançar o ponto de equilíbrio no segundo trimestre" publicou o empresário no Twitter.

