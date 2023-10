Quem é Sergio Massa? Candidato à Presidência da Argentina surpreendeu ao superar Milei

O candidato governista Sergio Massa, de 51 anos, surpreendeu ao vencer o primeiro turno das eleições à Presidência da Argentina, realizado nesse domingo (22). Ele superou o favoritismo do adversário, o libertário Javier Milei, 53 anos, que ganhou as primárias de agosto. Os dois disputarão o segundo turno em novembro.

Enquanto o peronista conquistou cerca de 35,9% dos eleitores, o economista apontado como extremista recebeu aproximadamente 30,51% dos votos. Em terceiro lugar ficou a candidata Patricia Bullrich (23,61%). As informações são do jornal Estadão.

Milei era o líder na maioria das pesquisas. Massa apareceu como favorito somente no último levantamento da AtlasIntel. Nas primárias (PASO), em agosto, o ultradireitista surpreendeu por despontar na frente, com cerca de 30% dos votos.

Quem é Sergio Massa?

Integrante do partido peronista União pela Pátria, Sergio Massa é o atual ministro da Economia da Argentina. Político experiente, o advogado conquistou as primárias do próprio partido após a terceira tentativa.

Ex-presidente da Câmara dos Deputados, ele assumiu o cargo à frente da Economia argentina no lugar de Silvina Batakis, no ano passado, em meio a uma crise interna do governo de Alberto Fernandez. O cenário no vizinho brasileiro não é bom, já que a inflação anual se aproxima dos 140% e cerca de 40% da população está na pobreza.

Ao assumir "o superministério", que incluía Agricultura e Desenvolvimento Produtivo no guarda-chuva da Economia, Massa conseguiu reverter, nesse meio tempo, o apoio declarado de Cristina Kirchner ao ministro do Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, e acabou vencendo as primárias do próprio partido contra o jovem Juan Grabois.

Atualmente, o advogado é tido como a opção mais neutra dentro do governo peronista. Ao longo da carreira, chegou a ser próximo à Kirchner e ocupou o cargo de chefe do Gabinete do governo kirchnerista, quando se licenciou da Prefeitura de Tigre para ocupar brevemente o cargo nos anos 2008 e 2009.

No entanto, em 2015, quando tentou se lançar candidato à presidência, se afastou do peronismo e criticou a ex-chefe. Naquele pleito, a oposição liderada por Mauricio Macri venceu em um segundo turno com Daniel Scioli — candidato apoiado por Kirchner —, enquanto Massa ficou em terceiro.

A atual reaproximação com os peronistas é visto com desconfiança por alguns eleitores. A crisa econômica enfrentada pela Argentina também é alvo de críticas dos adversários de Massa.