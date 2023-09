Escassez de dólares na Argentina deixa país sem insumos médicos, automóveis e até alimentos

A crise econômica na Argentina e a excassez de dólares no País já está tornando o dia a dia da população argentina um verdadeiro desafio. Com cada vez mais dificuldade para importar produtos, a falta de itens básicos, como insumos médicos, remédios, automóveis, materiais de construção e mesmo alimentos é uma realidade.

Entre as consequências desse cenário, estão o adiamento de cirurgias médicas. A Argentina importa 100% dos insumos médicos que utiliza.

Segundo o Globo, o chefe de cardiologia da Fundação Favaloro, uma das clínicas privadas mais importantes de Buenos Aires, Oscar Mendiz, precisou remarcar uma cirurgia, pois não encontrava uma válvula específica para operar uma artéria pulmonar.

Além disso, o líquido utilizado para tomografias com contraste e catéteres já não é encontrado nem no sistema público, nem no privado.

Assim como os insumos médicos, a escassez de automóveis tem deixado as concessionárias vazias e sem previsão de normalização e tornado uma tarefa difícil aos argentinos encontrar alimentos, como palmito, abacaxi e atum, entre outras.

Desde julho, o governo teria fechado as torneiras para importação de qualquer produto acabado. No entanto, a medida termina por prejudicar as próprias empresas argentinas, que não conseguem mais ter acesso a insumos para manter a própria atividade.