Passageiros ajudam mulher a dar à luz em avião no Mianmar; veja vídeo

Uma mulher deu à luz a um bebê durante um voo entre as cidades de Tachileik e Yangon, em Mianmar, nesta quinta-feira (24). O parto de uma menina foi realizado com ajuda de passageiros, antes que o piloto da aeronave conseguisse retornar ao aeroporto e pousar.

As informações são do jornal O Globo. A mulher sentiu contrações e entrar em trabalho de parto cerca de 20 minutos após a decolagem. Não havia médicos no avião.

O momento foi filmado pela estilista de Yangon, Royal Poe. As imagens foram publicadas no facebook. "É uma menina. Todas as pessoas no avião estão torcendo. Mãe e filho estão bem... A ambulância está aqui para vir buscar", escreveu.