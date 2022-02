Nostradamus e Baba Vanga profetizaram invasão da Rússia à Ucrânia: 'glória de Vladimir'

O frânces Nostradamus e a búlgara Baba Vanga, conhecidos por profetizarem eventos histórios durante séculos, já haviam falado sobre a invasão russa ao território ucraniano. Uma guerra na Europa em 2022 está estre as profecias no livro "Les Prophéties", do astrólogo Nostradamus, publicado em 1555, que possui 942 acontecimentos futuros.

De acordo com informações do UOL, ao descrever o acontecimento, o profeta não faz menção direta à Rússia ou à Ucrânia e sim uma ameaça à França, vinda "do leste". A análise dos textos indica que o conflito deve acontecer na primavera do continente europeu, que ocorre entre março e junho.

Vale ressaltar que embora Nostradamus tenha acertado algumas previsões, estudiosos afirmam que é difícil estipular data para os acontecimentos esperados já que ele se baseou em movimentos astrológicos e não no calendário tradicional.

Porém, a vidente e curandeira búlgara, Baba Vanga foi mais específica ao profetizar o conflito no leste europeu. Em 1979, durante uma reunião com o autor soviético Valentin Sidorov, ela previu a "glória de Vladimir, glória da Rússia". Segundo ela, "Tudo será tirado do caminho por ela, que não será apenas mantida, mas se tornará o senhor do mundo", concluiu Baba sobre o futuro da nação.

Presságio

Entre as previsões que Baba Vanga acertou estão a tragédia do 11 de setembro. o acidente nuclear de Chernobyl, a morte da princesa Diana, o tsunami na Ásia e a saída do Reino Unido da União Europeia. A búlgara também profetizou que o universo irá acabar em 5079, mas sendo atingido muito antes por uma série de "eventos devastadores".

Entre as principais profecias do astrólogo Nostradamus estão o assassinato do presidente americano John F. Kennedy, a ascensão de Adolf Hitler e o Grande Incêndio de Londres, que destruiu partes centrais da capital inglesa em 1666.



