Joe Biden receberá grupo BTS na Casa Branca para discutir sobre crimes de ódio nos EUA

O grupo sul-coreano BTS será recebido na Casa Branca pelo presidente Joe Biden para uma discussão sobre crimes de ódio contra asiáticos nos Estados Unidos. O encontro acontecerá na próxima terça-feira (31), em razão do mês da herança dos ásio-americanos, havaianos nativos e povos das ilhas do Pacífico (AANHPI). As informações são do jornal O Globo.

O Centro para o Estudo do Ódio e do Extremismo no país aponta que casos dessa natureza aumentaram mais de 300% em 2021, segundo o portal "The Hill".

Em comunicado nesta quinta-feira (26), a Casa Branca destacou a Lei de Crimes de Ódio na Covid-19, sancionada por Biden em maio de 2021 para fornecer recursos às autoridades que identifiquem, investiguem e denunciem crimes dessa natureza, facilitando o acesso dessas informações para as comunidades AA (ásio-americana) e NHPI (havaianos nativos e povos das ilhas do Pacífico).

“O presidente Biden e o BTS também discutirão a importância da diversidade e inclusão e o propósito do BTS como embaixador da juventude que espalha uma mensagem de esperança e positividade em todo o mundo", disse a Casa Branca.

Fãs do grupo comemoraram a informação pelas redes sociais. Os "Armys", como são chamados, levaram a expressão "So proud of you BTS" aos assuntos da plataforma, com 159 mil menções por volta das 11h desta quinta-feira.

