Grupo hacker Anonymous diz ter desativado a agência espacial russa

O grupo hacker Anonymous disse nesta quarta-feira (2) ter desativado a agência espacial russa, visando impedir que o presidente Vladimir Putin tenha "controle sobre satélites espiões", no momento em que suas tropas invadem a Ucrânia. A Rússia nega, mas o site da instituição seguia fora do ar quando esta matéria foi publicada.

Roscosmos

No Twitter o 'NB65', afiliado do grupo, compartilhou uma publicação onde é apresentada uma imagem do que dizem ser informações do servidor da Agência Espacial Federal Russa (Roscosmos).

We won't stop until you stop. pic.twitter.com/Cy1kiAN0bc — NB65 (@xxNB65) March 1, 2022

O grupo alega ter descarregado e eliminado ficheiros confidenciais relacionados com a imagem de satélite da agência espacial e com o Sistema de Monitoramento de Veículos.

No entanto, o diretor-geral da Roscosmos, Dmitry Rogozin, também pelo Twitter, negou ter ocorrido uma invasão. "A informação destes golpistas e pequenos vigaristas não é verdadeira. Todos os nossos centros de controle de atividade espacial estão funcionando normalmente", disse.

The information of these scammers and petty swindlers is not true. All our space activity control centers are operating normally. https://t.co/MY0qzlLqCI — РОГОЗИН (@Rogozin) March 2, 2022

Ele apontou que a Rússia trataria qualquer ciberataque aos seus satélites como se tratando de uma justificativa para a guerra.