Erro humano pode ter causado queda de telão na boyband Mirror, investiga polícia

A Polícia e engenheiros de Hong Kong investigam se um erro humano ou negligência motivou o acidente que deixou dançarinos da boyband Mirror feridos depois que uma tela gigante caiu sobre eles em show, na quinta-feira (28). As informações são do jornal South China Morning Post.

No sábado à noite, a Polícia declarou que detetives da unidade regional de crime de Kowloon West foram encarregados de investigar o acidente. Os agentes de segurança devem participar de uma reunião com outros departamentos do governo na segunda-feira (1º) para estudar o caso, disse uma fonte do jornal.

Logo após o acidente na noite de quinta-feira, o esquadrão anticrime do distrito de Kowloon City recebeu o trabalho de investigar o caso.

Mo Lee corre o risco de ficar paralisado do pescoço para baixo, enquanto outro dançarino, Chang Tsz-fung, 29, que foi derrubado pela tela depois que caiu, foi dispensado na sexta-feira.

Louis Szeto Ka-sing, ex-presidente da divisão mecânica, marinha, naval e química do Instituto de Engenheiros de Hong Kong, disse que os cabos de metal ligados aos monitores eram necessários para suportar um adicional de 25% do peso da tela, acrescentando que ele suspeitava que a fechadura do cabo poderia ter falhado.

Louis Szeto Ka-sing, Ex-presidente da divisão mecânica, marinha, naval e química do Instituto de Engenheiros de Hong Kong [O monitor] ainda deveria estar suspenso acima do solo [se a fechadura estivesse funcionando]”, disse ele. “Deve haver algumas [instalações de segurança] que possam controlar a queda, pois um dos cabos e fios de metal ainda estava preso à tela quando caiu. Mas você pode ver que caiu direto”, explicou Louis Szeto Ka-sing.

Segundo a polícia, três pessoas que estavam na plateia, do sexo feminino, com idades de 16, 21 e 40 anos, ficaram em choque e precisaram de tratamento. Elas também foram enviadas ao hospital.

O show ocorria no Hong Kong Coliseum e fazia parte da turnê do grupo que estava marcada até o dia 6 de agosto. Os feridos foram transferidos para o Queen Elizabeth Hospital.

O grave acidente interrompeu o show e chocou os fãs, que presenciaram ao vivo o momento.

A banda de C-Pop (música popular chinesa) é composto de 12 membros. Eles debutaram em 2018 e são bem famosos na Ásia, contabilizando mais de 391 mil seguidores no Instagram. O último trabalho do grupo foi "Interspace".

Os membros são: Frankie Chan, Alton Wong, Lokman Yeung, Stanley Yau, Anson Kong, Jer Lau, Ian Chan, Anson Lo, Jeremy Lee, Edan Lui, Keung To, and Tiger Yau