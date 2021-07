Covid-19 matou oficialmente mais de 4 milhões de pessoas no mundo, diz OMS

A pandemia de Covid-19 matou, oficialmente, mais de quatro milhões de pessoas em todo o mundo, anunciou, nesta quarta-feira (7), o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Durante sua fala, ele acrescentou que o número real é "certamente" maior.

"Acabamos de ultrapassar a trágica marca de quatro milhões de mortes por covid-19, o que certamente é um valor subestimado do total real de vítimas", disse Tedros em entrevista coletiva.

Somente no Brasil, já foram 526.892 mil vidas perdidas para doença até as 18h10 desta terça-feira (6), de acordo com o Ministério da Saúde. O número de pessoas infectadas chegou a 18.855.015.