Apagão na Argentina afeta mais de 6 milhões de residências, diz jornal

Mais de 6 milhões de residências na Argentina estão sem energia elétrica por conta de problemas na usina nuclear Atucha I. Segundo o jornal La Nación, o corte de energia ocorreu por volta das 16h (horário local) desta quarta-feira (1º), durante uma onda de calor, e atinge 20 milhões de pessoas.

Cerca de 40% da demanda total de eletricidade do país não está sendo atendida, incluindo diversos bairros da capital Buenos Aires e da região metropolitana (Amba).

O apagão provocou a interrupção no serviço das principais linhas de metrô e trens suburbanos, além do sistema de distribuição de água potável.

Causas do apagão

Um incêndio na linha de transmissão de 500 kV entre Campana e General Rodríguez provocou o corte de energia, informaram as autoridades. As chamas afetaram o funcionamento da usina nuclear e causaram várias falhas no sistema interligado do país.

“As causas das falhas originais no sistema interligado serão investigadas pelo ministério da Energia. O trabalho está sendo feito rapidamente para resolver esse problema", afirmaram as distribuidoras de eletricidade.

De acordo com o ministério da Energia, está sendo realizada uma força-tarefa para restabelecer o serviço de energia. Estima-se que a eletricidade possa retornar totalmente por volta das 21h.