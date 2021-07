África do Sul vive onda de violência e mortes após prisão de ex-presidente Jacob Zuma

Desde a prisão do ex-presidente Jacob Zuma , há seis dias, a África do Sul vive uma onda de roubos e de violência que já causou 72 mortes. Na terça-feira (13), diversos soldados foram enviados às províncias afetadas.

Os primeiros incidentes, com estradas bloqueadas e caminhões em chamas, ocorreram na última sexta-feira (9), um dia após a prisão de Zuma, condenado à prisão por desacato à Justiça . Os atos de violência se espalharam no fim de semana na aglomeração de Joanesburgo, capital econômica do país.

Mortes crescentes

Mais de mil presos

Até terça-feira, pelo menos 1.200 pessoas já foram detidas, informou a Polícia. No mesmo dia, dezenas de mulheres, homens e crianças invadiram as câmaras frigoríficas do açougue Roots, na praça Diepkloof, em Soweto. De lá, saíam com pesadas caixas de carne congelada nos ombros, ou sobre a cabeça.