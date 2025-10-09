Maior Eclipse solar do século terá 6 minutos de duração; veja quando

A Nasa confirmou a data do maior eclipse solar deste século, esperado para o dia 2 de agosto de 2027. O fenômeno, que será visível principalmente no Hemisfério Oriental, terá cerca de seis minutos e 22 segundos de duração.

Chamado pelo portal especializado Space de "eclipse do século", o fenômeno será o mais longo desde o ano de 2009 até 2114. Durante os mais de seis minutos, a Lua bloqueará completamente o sol, proporcionando o maior período de totalidade em terra firme do século XXI.

A última vez que um eclipse total chamou atenção pela sua duração foi em 8 de abril de 2024, quando o fenômeno se estendeu por 4 minutos e 28 segundos no México, Estados Unidos e Canadá.

No dia 2 de agosto de 2027, a faixa do eclipse terá cerca de 258 quilômetros de largura e percorrerá 15.227 quilômetros da superfície terrestre. Isso representa cerca de 2,5 milhões de quilômetros quadrados.

Onde o eclipse será visível?

Ainda segundo o portal, o eclipse em sua totalidade será visível apenas em onze países: Espanha, Gibaltrar, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, Arábia Saudita, Iêmen e Somália.

Parte da Europa, da África e do sul da Ásia conseguirão observar o eclipse apenas de forma parcial. O fenômeno não será visível no Brasil ou em qualquer outro país das Américas do Sul e do Norte.