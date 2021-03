Veja as marcas de carros que pretendem ser 100% elétricas nos próximos anos

Unindo sustentabilidade e tecnologia, marcas automotivas pretendem tornar suas produções 100% elétricas ao longo dos próximos anos. Na última semana, a montadora sueca Volvo anunciou que isso deve acontecer com a marca até 2030.

Veja quais outras marcas devem mudar suas produções:

1. Volvo

A montadora sueca divulgou na última semana que pretende ter produtos 100% elétricos até 2030 e as vendas serão feitas somente pela internet. O CEO, Håkan Samuelsson, afirmou ainda que metade dessa meta deve ser batida em quatro anos.

O segundo carro 100% elétrico da marca foi apresentado na última terça-feira (2), o SUV C40. Um outro modelo, próprio para as estradas europeias, está sendo preparado.

2. General Motors

Legenda: Carro elétrico da Chevrolet, Bolt EV, é vendido no Brasil Foto: Divulgação Chevrolet

O objetivo da GM é ser totalmente elétrica até 2035 e até 2040 a empresa pretende zerar a emissão de carbono, conforme anunciado em janeiro deste ano. Para isso, a montadora quer vender 30 modelos elétricos em todo o mundo ainda nesta década.

No Brasil, atualmente, é vendido o modelo Bolt EV, da Chevrolet, com preços a partir de R$266.900. Em 2020, foi o líder na categoria dos elétricos no país.

3. Ford

Legenda: Modelo elétrico da Ford, Mustang Mach-e, deve ser lançado neste ano Foto: Divulgação / Ford

Recém-saída do Brasil com o fechamento de todas as fábricas, a montadora americana pretende se tornar 100% elétrica na Europa até 2030. O anúncio foi feito em fevereiro deste ano pela empresa, que deve investir 1 bilhão de dólares na fábrica de Colônia, na Alemanha, para torná-la a primeira de veículos elétricos, pelos próximos 30 meses.

Anunciado em 2019, o primeiro modelo elétrico da marca iniciou a era tecnológica da Ford. O Mustang Mach-E tem previsão de lançamento para este ano.

4. Jaguar Land Rover

Legenda: Jaguar I-Pace é o primeiro SUV elétrico da marca Foto: Divulgação / Jaguar

A linha de luxo da montadora, Jaguar, terá toda a linha elétrica até 2025. A informação foi anunciada no mês passado. Até 2039, a marca, incluindo a Land Rover, pretende não emitir mais carbono.

Nos próximos cinco anos, a Land Rover deve lançar seis modelos elétricos, o primeiro está previsto para 2024.