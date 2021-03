Ônix é o carro mais vendido do Ceará em fevereiro; confira top 20

Com 378 unidades comercializadas, o Ônix (Chevrolet) foi o carro mais vendido do Ceará em fevereiro de 2021, de acordo com dados da Federação Nacional de Veículos Automotores (Fenabrave). Completam o pódio o Ônix Plus e o Argo, da Fiat.

Ranking: carros mais vendidos do Ceará

Ônix: 378 Ônix Plus: 211 Argo: 168 HB20: 165 Compass: 116 Mobi: 116 Creta: 103 Kwid: 81 Renegade: 66 Kicks: 61 Gol: 60 Nivus: 52 Tracker: 47 Corolla: 44 T-Cross: 44 HB20s: 42 HR-V: 37 Yaris HB: 36 Polo: 33 Yaris Sedan: 31

Queda nas vendas

Em fevereiro deste ano, os emplacamentos no segmento auto e comercial leve somaram 2.729 unidades, queda de 31,1% na comparação com janeiro deste ano e de 29,3% em relação ao mês de fevereiro de 2020. Com o resultado, no ano, as categorias acumulam 6.690 unidades comercializadas, retração de 16,22% em relação ao primeiro bimestre de 2020. Os dados foram divulgados pela Fenabrave nesta terça-feira (2).

Os emplacamentos de caminhões somaram 110 unidades em fevereiro, queda de 3,5% na comparação com janeiro e de 16% ante fevereiro de 2020. No acumulado do ano (janeiro e fevereiro) foram 224 emplacamentos, retração de 25,8% na comparação com igual período do ano anterior.

Motos

As vendas de motocicletas novas também caíram no segundo mês de 2021. Foram 2.782 unidades emplacadas em fevereiro no Ceará, queda de 41,7% na comparação com janeiro e retração de 38,9% ante igual período de 2020. No acumulado do bimestre, foram 7.558 unidades emplacadas, retração de 22,3% na comparação com igual período do ano anterior.

Brasil

No País, as vendas de veículos novos caíram 16,7% na comparação com igual período de 2020 e baixa de 2,2% ante janeiro. O dado considera carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Ao todo, foram 167,4 mil unidades.

A Fiat liderou as vendas no Brasil, com 20,1% do total de veículos comercializados. Em seguida, aparecem Volkswagen, com 16,6%, General Motors (16,1%) e Hyundai (9,4%).