Confira os dez carros mais econômicos do Brasil, segundo estudo do Inmetro

O modelo de carro escolhido pode fazer uma diferença importante para quem quer economizar no combustível. Com a gasolina mais cara a cada dia, ter um carro econômico na garagem diminui a frequência de encher o tanque.

É pensando em ajudar o consumidor na escolha do veículo que Inmetro atualizou neste mês a tabela do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), que classifica os modelos de automóveis quanto à eficiência energética e traz informações sobre a autonomia em km por litro de combustível na cidade e na estrada.

A lista analisa 990 modelos de 35 fabricantes, distribuídos nas 15 categorias. O vencedor tanto considerando o consumo em gasolina como em etanol foi o Onix Plus 1.0, que saiu na frente inclusive de modelos compactos.

O modelo queridinho da Chevrolet, mais vendido do Brasil no ano passado, também aparece no top 10 nas versões hatch e turbo, chegando a um consumo de 17,7 km/L quando abastecido com gasolina e na estrada.

Carros mais econômicos do Brasil

1. Chevrolet Onix Plus 1.0 MT6

Gasolina: 14,3 km/L (cidade) e 17,7 km/L (estrada)

Etanol: 10,1 km/L (cidade) e 12,5 km/L (estrada)

2. Renault Kwid 1.0 MT5

Gasolina: 14,9 km/L (cidade) e 15,6 km/L (estrada)

Etanol: 10,3 km/L (cidade) e 10,8 km/L (estrada)

3. Chevrolet Onix 1.0 MT6

Gasolina: 13,9 km/L (cidade) e 16,7 km/L (estrada)

Etanol: 9,9 km/L (cidade) e 11,7 km/L (estrada)

4. Chevrolet Onix Plus 1.0 Turbo MT6

Gasolina: 13,7 km/L (cidade) e 17 km/L (estrada)

Etanol: 9,6 km/L (cidade) e 12,2 km/L (estrada)

5. Hyunday HB20S 1.0 Turbo MT6

Gasolina: 13,6 km/L (cidade) e 16 km/L (estrada)

Etanol: 9,8 km/L (cidade) e 11,6 km/L (estrada)

6. Hyundai HB20S 1.0 MT6

Gasolina: 13,7 km/L (cidade) e 15,7 km/L (estrada)

Etanol: 9,6 km/L (cidade) e 11,1 km/L (estrada)

7. Fiat Moby Easy 1.0 MT5

Gasolina: 13,7 km/L (cidade) e 15,3 km/L (estrada)

Etanol: 9,7 km/L (cidade) e 10,7 km/L (estrada)

8. Fiat Argo 1.0 MT5

Gasolina: 13,9 km/L (cidade) e 15,1 km/L (estrada)

Etanol: 9,8 km/L (cidade) e 10,7 km/L (estrada)

9. Chevrolet Onix 1.0 Turbo MT6

Gasolina: 13,5 km/L (cidade) e 16 km/L (estrada)

Etanol: 9,4 km/L (cidade) e 11,2 km/L (estrada)

10. Hyundai HB20 1.0 Turbo MT6

Gasolina: 13,2 km/L (cidade) e 15,1 km/L (estrada)

Etanol: 9,2 km/L (cidade) e 10,9 km/L (estrada)