Como saber se o amortecedor do veículo está ruim? E como recondicioná-lo? Veja dicas

Os amortecedores, braços e as molas são componentes essenciais que fazem parte da suspensão dos veículos, e são elementos importantes para o bom desempenho, a segurança no que se refere à estabilidade e o conforto para motoristas e passageiros.

O Diário do Nordeste elencou algumas informações sobre a peça, para você avaliar se o amortecedor está ruim, como recondicionar e como saber o que é amortecedor remanufaturado.

Como saber se o amortecedor está ruim?

Comportamento do veículo

Se o motorista e os passageiros do veículo escutam barulhos fortes ou sentem solavancos quando passam nas lombadas ou buracos, isso pode indicar que o amortecedor está comprometido. Por isso, é fundamental fazer a inspeção preventiva a cada 10 mil quilômetros rodados, ou quando observar sons incomuns. Isso contribui para a ampliação da vida útil do automóvel.

Instabilidade na direção

Quando o amortecedor está ruim, o motorista notará instabilidade e desconforto ao dirigir. A situação afeta também os pneus, o que, de certa forma, torna ainda mais complicado o controle do veículo. É importante ressaltar que o problema é visto ainda quando há falta de alinhamento e balanceamento das rodas. Assim, torna-se imprescindível fazer a inspeção preventiva.

Pneus com desgaste acentuado

A suspensão danificada faz com que os pneus sofram desgaste acentuado, sejam eles de marcas renomadas ou não. Os pneus também terão desgaste acentuado se o amortecedor estiver ruim, e isso faz com que a aderência deles ao chão fique insatisfatória. Vale salientar que manter na ordem o alinhamento e o balanceamento ajudam a economizar combustível, já que a aderência dos pneus ao chão estará adequada.

Vazamentos

Antes de qualquer dica, aí vai a principal: se o motorista observar que há óleo no amortecedor, é necessário ir o quanto antes para a oficina mecânica, pois o equipamento perderá a função primordial: o de amortecer os impactos.

Outros componentes também são afetados, como a dirigibilidade e o sistema de freio, o que faz com que aumente consideravelmente a distância necessária para desacelerar o veículo e, enfim, pará-lo.

Molas "arreadas"

O veículo que estiver apresentando nível mais baixo que o normal pode indicar que as molas estão "arredas", isso é, desgastadas ou quebradas - o que significa que elas devem ser substituídas imediatamente, senão poderá comprometer a direção, frenagem e aceleração, entre outros.

Como recondicionar o amortecedor?

Para recondicionar o amortecedor, aquela mesma peça é lavada e repintada, dando a chamada "recauchutagem". No entanto, ela passa a não mais cumprir as especificidades que são exigidas pelas fabricantes de veículos, já que as características originais foram alteradas.

É preciso chamar atenção para o fato de que os componentes que passam pelo processo citado já apresentam desgaste e têm desempenho significativamente menor quando comparado a outros novos, o que pode comprometer a segurança do automóvel e causar acidentes. Em resumo: são apenas mudanças visuais.

O que são amortecedores remanufaturados

Os amortecedores remanufaturados passam por um processo industrial feito unicamente pelo fabricante, que substitui os componentes internos, como retentores, pistão, válvula de alívio, sede, batente interno limitador e óleo.

É diferente dos amortecedores recondicionados, em que é feita apenas uma "maquiagem". Em suma, o elemento remanufaturado é praticamente novo, enquanto o recondicionado é só restaurado.