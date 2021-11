CNH Popular terá atendimento em 17 cidades do Ceará a partir deste sábado (20); veja lista

O atendimento para o programa Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Popular, do Governo do Estado, atenderá 17 novos municípios cearenses, entre esse sábado (20) e a próxima quinta-feira (25).

Candidatos dos municípios listados que estão com com pendência devem regularizar a situação ainda nesta quarta-feira (17).

Como regularizar a situação

Os candidatos inscritos no programa devem conferir o status da inscrição no site oficial do Departamento de Trânsito do Ceará (Detran-CE). O status fica disponível na janela "Acompanhe sua inscrição", na qual podem ser vistos os avisos "em análise", "aprovado" ou "pendente".

Se a situação estiver "pendente" — ou seja, faltando anexar alguma documentação —, o interessado deve finalizar o processo até as 23h59 desta quarta-feira (17/11) para cumprir os requisitos e ter o cadastro aprovado.

Veja a lista de municípios:

Cidades atendidas neste sábado (20/11)

Caririaçu

Tauá

Russas

Hidrolândia

Itapipoca

Quixadá

Cidades atendidas neste domingo (21/11)

Nova Olinda

Tauá

Russas

Tianguá

Itapipoca

Quixadá

Cidades atendidas na próxima segunda (22/11)

Tianguá

Trairi

Cidade atendida na terça-feira (23/11)



Ubajara

Cidade atendida na quarta-feira (24/11)

Ibiapina

Cidade atendida na quinta-feira (25/11)

Guaraciaba do Norte

Veja a documentação necessária para a CNH Popular

Registro Geral (RG);

CPF;

Comprovante de endereço ou declaração de residência;

Declaração do CRAS de beneficiário do programa Bolsa Família;

Laudo médico com código CID – para deficientes físicos;

Declaração da Secretaria de Segurança Pública de egresso do sistema prisional.

Os candidatos devem comparecer aos locais de atendimento com a documentação original e cópia. Ao serem anexados, os documentos solicitados devem ter qualidade de imagem de forma clara e legível.

Além disso, a foto da identidade (RG) deve ser anexada com frente e verso.

O que é o CNH Popular

O programa governamental visa a custear todo o processo de aquisição da CNH das categorias A (moto) ou B (carro). Com isso, os beneficiários terão, gratuitamente, acesso aos serviços de:

Exame psicológico (psicotécnico);

Exames de aptidão física e mental (médico);

Curso teórico-técnico;

Curso de prática veicular;

Exame de direção.

O programa oferta 25 mil vagas em todos os 184 municípios cearenses. Contudo, as oportunidades são proporcionais ao número de habitantes de cada cidade.

Segundo o Detran-CE, o início dos atendimentos segue critérios quantitativos, seguindo a proporção de habitantes dos municípios em relação à população do Ceará. Indicadores classificatórios e de proporção também são considerados.