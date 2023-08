Vídeo mostra colisão de McLaren com Sandero em Maceió; veículo é avaliado em R$ 2 milhões

Um vídeo mostra o momento que um carro de luxo da marca McLaren e um automóvel da Sandero se envolveram em um acidente em Maceió, na noite da última sexta-feira (11).

As imagens da colisão mostram que o motorista da Sandero saía de uma avenida no bairro da Ponta Verde, quando foi atingido pelo carro de luxo.

Avaliado em mais de R$ 2 milhões, o veículo importado é um McLaren Artura, da cor roxa. Com o impacto, as rodas do automóvel saíram e pedaços da estrutura se espalharam no local.

Testemunhas informaram ao portal g1 que o motorista do Sandero fazia transporte por aplicativos. Um homem de 46 anos que estava no carro popular ficou ferido e foi socorrido ao hospital.