Motorista bate McLaren avaliada em mais de R$ 2 milhões; pedaços do carro importado ficam na pista

O motorista de uma McLaren Artura, avaliada em mais de R$2 milhões, bateu o carro que dirigia na noite da última sexta-feira (11), no bairro da Ponta Vede, em Maceió. A colisão foi tão forte que os pedaços do carro ficaram espalhados na pista.

Um vídeo gravado por pessoas que passavam pelo local mostram os pedaços da McLaren pelo chão, que perdeu uma das rodas com o impacto do acidente. As informações são do g1.

Testemunhas contaram que o motorista do carro de luxo perdeu o controle da direção e colidiu contra um Sandero que fazia transporte de passageiros por aplicativo. Um homem de 46 anos que estava no carro popular ficou ferido.

Socorro

A colisão aconteceu na Av. Álvaro Otacílio, na orla da Ponta Verde. Após bater no Sandero, o motorista da McLaren entrou em uma rua e só parou em frente a um prédio residencial onde havia outros carros estacionados na via.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o socorro do homem ferido, que estava com um corte na cabeça e se queixava de dores no pescoço. A vítima foi levada para um hospital particular.

Não há informações sobre o que causou o acidente.