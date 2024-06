Menina de 11 anos acerta números da Mega-Sena, mas pais não fazem aposta

Uma menina de 11 anos acertou as seis dezenas do último sorteio da Mega-Sena, realizado no sábado (15), mas os pais esqueceram de pagar pela aposta. O caso ocorreu no município de União dos Palmares, no interior de Alagoas.

Conforme o Metrópoles, a filha perguntou se eles tinham registrado a aposta e se desesperou ao saber que não. O pai dela, que trabalha como dono de um lava-jato, disse que eles não conseguiriam ter direito ao prêmio.

Na semana anterior, a filha tinha pedido aos pais para fazer um jogo. Após colocar os seis números, pediu para um dos dois pagarem.

“Ela tocou nesse assunto comigo dizendo: ‘Pai, eu fiz um jogo e quero que o senhor pague’. Eu disse: ‘Me lembre e me dê esse jogo’. Só que com o passar do tempo, do trabalho, na correria aqui, eu não lembrei desse jogo dela”, detalhou o pai.