Vizinho é preso suspeito de estuprar menina de dez anos em Iguatu, no interior do Ceará

A Polícia Civil divulgou nesta quarta-feira (15) a prisão de um homem suspeito de estuprar uma menina de dez anos em Iguatu, no interior do Ceará. De acordo com a instituição, ele era vizinho da vítima, e foi flagrado por familiares dela, no momento em que praticava a ação criminosa.

O crime aconteceu em agosto deste ano, e a captura dele foi realizada na terça-feira (14). Segundo o que foi colhido pelas equipes da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Iguatu à época, o homem, de 53 anos, não tinha antecedentes criminais.

Também conforme os policiais civis, o investigado praticou o estupro na casa dele. Com base nas oitivas e exames que comprovaram a ação criminosa, as composições representaram pela prisão preventiva dele, deferida em caráter de urgência e, ontem, cumprido.

O alvo foi localizado, preso e encaminhado para uma unidade prisional, onde se encontra à disposição do Poder Judiciário.