Vítima de acidente no interior do Ceará morre no dia do aniversário

Dois homens morreram em uma colisão de duas motos no interior do Ceará. O acidente ocorreu entre os municípios de Iguatu e Acopiara.

A colisão frontal aconteceu na CE-060, nesta quarta-feira (22), dia do aniversário de uma das vítimas - Valmir Romão da Silva, 48 anos.

A segunda vítima foi Francisco Rogenário Aquino Lopes, de 27 anos.

Por nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apura as circunstâncias de um acidente de trânsito. Os dois homens trafegavam em motocicletas, quando colidiram frontalmente na rodovia.

Além da PC-CE, o Batalhão de Policiamento de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionados para a ocorrência. A Delegacia Municipal de Acopiara investiga o caso.