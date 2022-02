Imagens mostram suposto confronto entre torcedores de times rivais, no bairro Palmeirinha, em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense. A briga foi registrada após derrota do Palmeiras para o Chelsea, neste sábado (12). Não há registros oficiais de feridos.

Vídeo mostra suposto confronto entre torcedores, em Juazeiro do Norte, após derrota do Palmeiras

Nas imagens, é possível ver um grupo de homens revidando socos e chutes. Em outro ângulo, é possível observá-los de longe. Um envolvido ameaça os demais com um pedaço de madeira, enquanto outro lança um objeto contra ele.

Neste momento, ouve-se dois estrondos semelhantes aos de tiros. O motivo da briga não foi esclarecido, mas relatos apontam que tenha sido divergências entre torcidas opostas.

Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou ter sido acionada para a ocorrência, mas, quando os policiais do 2º Batalhão compareceram, a situação estava normalizada.

Por isso, não houve flagrante de "qualquer espécie de delito e/ou suspeito envolvido na suposta confusão”. Foram realizados procedimentos para buscar pelos nomes informados pelo solicitante da denúncia, mas ninguém foi localizado.

Não houve registro de presos ou feridos na ocorrência, segundo a PM.

