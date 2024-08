Treze presos e um arsenal apreendido: esquema interestadual roubava equipamentos de energia no Ceará

Um esquema interestadual de roubos e furtos de equipamentos de energia foi alvo da Operação Alta Tensão, da Polícia Civil do Ceará (PCCE). Em três fases da Operação, 13 suspeitos foram presos e 23 armas de fogo apreendidas. A Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) ainda apreendeu mais de 30 toneladas de sucata, durante a investigação.

A terceira fase da 'Alta Tensão' foi deflagrada na última terça-feira (6). Oito suspeitos foram detidos por força de mandados de prisão temporária, e um deles também foi autuado em flagrante, na posse de um arsenal. 35 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Fortaleza, Caucaia, Eusébio, Guaiúba, Maracanaú, Pacatuba, Canindé, Ibiapina, Juazeiro do Norte, Milagres, Russas e Tamboril. Um nono suspeito foi capturado na última sexta-feira (9).

17 armas de fogo foram apreendidas apenas com Francisco Océlio de Araújo, de 43 anos, em um imóvel no bairro Presidente Vargas, em Fortaleza. Sendo um fuzil Ponto 308, um fuzil calibre 556, um rifle Ponto 38, um rifle calibre 22, três espingardas calibre 12, uma carabina Ponto 40, um revólver Ponto 44, dois revólveres calibre 38, três pistolas 9mm, duas pistolas Ponto 45 e uma pistola Ponto 380. Uma caneta que atira também foi apreendida.

A Polícia Civil ainda apreendeu, na terceira fase da Operação, um total de 2.300 munições (de calibres variados), dois caminhões (que seriam utilizados para transporte das cargas roubadas e furtadas e que eram adesivados para parecer com caminhões da empresa concessionária de energia no Ceará), outros três veículos (sendo dois automóveis de luxo), R$ 23,9 mil em espécie e vasto material subtraído de uma concessionária prestadora de energia.

Francisco Océlio já teve autorização de Colecionador, Atirador desportivo e Caçador (CAC) para ter armas de fogo, mas estava com o registro suspenso. Ele ainda mantinha um Kit Roni (dispositivo que dá mais estabilidade para o uso de armas de fogo), sem autorização do Exército Brasileiro. O suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de receptação, posse legal de arma de fogo de uso restrito e associação criminosa.

Legenda: Organização criminosa tinha caminhões para transporte das cargas roubadas e furtadas, que eram adesivados para parecer com caminhões da empresa concessionária de energia no Ceará Foto: Reprodução

O titular da Delegacia de Roubos e Furtos, delegado Raphael Vilarinho, revelou à reportagem que o alvo da investigação era uma organização criminosa interestadual, que compra cabos, transformadores e outros equipamentos de energia roubados e furtados no Ceará e em outros estados do Brasil.

Uma parte do material vai para o Estado de Minas Gerais, onde cobre e alumínio são derretidos e revendidos. A Polícia espera chegar aos líderes da quadrilha, com o aprofundamento da investigação, segundo Vilarinho.

Outras fases da Operação

Na segunda fase da Operação Alta Tensão, a Polícia Civil prendeu um casal em flagrante e cumpriu quatro mandados de busca e apreensão, em Fortaleza e em Maracanaú, no dia 1º de junho do ano passado. Com os suspeitos, foram apreendidos dois revólveres, 11 munições, R$ 18 mil em espécie e placas de identificação de transformadores de energia.

Na primeira fase, no dia 28 de fevereiro de 2023, dois homens foram presos em flagrante e três mandados de busca e apreensão, cumpridos, em Fortaleza e Caucaia. Os policiais civis apreenderam quatro armas de fogo, 87 munições, duas caminhonetes e seis rádios de comunicação.

R$ 2 milhões foi o valor estimado pela Polícia Civil para centenas de equipamentos de energia recuperados com os suspeitos. São transformadores, chaves, fusíveis, bobinas de cabos, fios de cobre e de alumínio, isoladores e para-raios.

Durante a investigação, a DRF ainda apreendeu 30 toneladas de sucata (composto por diversos materiais, como fios de cobre e alumínio, hidrômetro e placas), em uma abordagem em Itaitinga, no dia 10 de maio do ano passado. Um caminhão trator e um semi-reboque foram apreendidos. O material seria levado para outro estado.