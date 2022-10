Três pessoas são atropeladas durante vaquejada em Juazeiro do Norte, no Cariri

Três pessoas foram atropeladas, na madrugada desta sexta-feira (7), na entrada do Parque de Eventos, em Juazeiro do Norte. Duas das vítimas são guardas municipais, sofreram escoriações, mas não precisaram ser hospitalizadas.

O caso aconteceu no primeiro dia de vaquejada no Município. Segundo o comando da Guarda Municipal informou à TV Verdes Mares Cariri, o suspeito do atropelamento estava dentro do parque quando se envolveu em uma confusão e foi contido pelos agentes de segurança que trabalhavam no evento.

Devido ao comportamento inadequado, os guardas conduziram o homem para fora do parque. No entanto, ele, que, de acordo com o órgão, apresentava sinais de embriaguez, teria ido ao estacionamento, entrado em um carro e propositalmente atropelado os agentes que o abordaram.

A terceira pessoa atingida pelo veículo não tinha nada a ver com a situação e somente tentava atravessar a rua. Cícero Arnaldo Alves da Silva, 31, foi levado para o Hospital Regional do Cariri (HRC) e segue internado, em observação.

"Ele [Cícero] passou por avaliação dos especialistas e aguarda realização de exames complementares", informou a unidade de saúde. O paciente está estável, consciente e orientado.

A Polícia Civil investiga o caso como "tentativa de homicídio doloso".

Suspeito não identificado

As vítimas registraram o atropelamento em boletim de ocorrência na Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. O motorista do veículo, contudo, ainda não foi identificado.

A ocorrência está sob a responsabilidade do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP). Quem tiver informações que auxiliem os trabalhos policiais pode repassar pelo telefone (88) 3572-1736.

Além disso, denúncias também podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, WhatsApp por onde podem ser encaminhadas mensagens em áudio, vídeo, texto ou foto. Sigilo e anonimato são garantidos.