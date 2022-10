Soldado da PM morre após carro que ele dirigia colidir com carreta em Aracoiaba, no Ceará

Um soldado da Polícia Militar morreu após o carro que ele dirigia colidir com uma carreta, nesta quinta-feira (6), no município de Aracoiaba, Interior do Ceará.

O acidente ocorreu rodovia CE-464. O policial, identificado como João Gleuton Germano Soares, teve o corpo preso às ferragens do veículo.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Guaramiranga foi acionada para fazer a remoção. O carro ficou destruído. Não foram repassados detalhes sobre o condutor da carreta.

Os bombeiros precisaram realizar a limpeza na pista, já que houve derramamento de óleo com a batida entre os veículos. Não foi informada a causa do acidente.