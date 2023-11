Três homens são presos e um adolescente é capturado suspeitos de chacina em Maranguape

Três homens foram presos em flagrante e um adolescente de 15 anos foi capturado suspeitos de envolvimento na chacina que vitimou quatro pessoas na madrugada desta terça-feira (14), no bairro Amanari, em Maranguape. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), foi encontrado com o grupo um arsenal de armas de fogo.

Em operação conjunta entre a Polícia Civil (PC-CE) e a Polícia Militar (PMCE), os agentes de segurança localizaram Berg da Silva Leitão, de 31 anos, com antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal no contexto de violência doméstica e roubos; Everton Cassiano da Silva, de 20 anos, com histórico de atos infracionais análogos aos crimes de homicídio, tráfico de drogas e dano; e Antônio Edson Marques de Castro, de 27 anos.

Operação

As buscas na residência resultaram na apreensão de uma metralhadora, um rifle, três espingardas, quatro pistolas e quatro revólveres. Após a abordagem no local, os três suspeitos, o adolescente e todo o material ilícito apreendido foram conduzidos para a Delegacia Metropolitana de Maranguape.

Conforme a SSPDS, o trio foi autuado por homicídio qualificado, posse de arma de fogo de uso restrito, posse de arma de fogo de uso permitido, organização criminosa e corrupção de menor. Contra o adolescente, foi lavrado um ato infracional para apurar sua participação no caso. O grupo foi colocado à disposição da Justiça.

As investigações seguem a cargo da Polícia Civil.

Entenda o caso

Quatro pessoas foram vítimas de disparos de armas de fogo e morreram na madrugada desta terça-feira (14) em via pública no bairro Amanari, em Maranguape. Entre elas estão um homem de 22 anos, que já possuía antecedentes criminais por tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo, outros dois homens de 19 anos, um deles com antecedentes criminais por furto qualificado e histórico de ato infracional análogo a roubo; e uma vítima do sexo feminino ainda não identificada formalmente.

No local, a polícia apreendeu 33 munições de arma de fogo de diferentes calibres, objetos pessoais e um aparelho celular, que serão utilizadas para auxiliar as investigações.