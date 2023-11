Mulher relata abordagem violenta e ameaça de morte por policiais; PMCE apura 'possíveis excessos'

Uma mulher de 28 anos denuncia policiais militares (PMs) por abordagem violenta no bairro Vicente Pinzon, em Fortaleza, na tarde dessa segunda-feira (13), após ela exigir que uma agente feminina fosse deslocada para revistá-la. Ela também relatou que foi ameaçada de morte por um dos profissionais da segurança.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou em nota que "abriu investigação preliminar a fim de investigar possíveis excessos por parte dos seus agentes". Uma policial feminina chegou ao local, mas conforme a vítima, "só passou a mão nela e mandou ela parar de chorar".

"Eu estava sentada na calçada da minha casa e foram abordar um rapaz que estava do lado na rua. Aí eu levantei e um policial disse 'vai para onde vaga*****? Bota a mão cabeça e abre as pernas'", detalhou em entrevista ao Diário do Nordeste.

Abordagem foi gravada em vídeo

Nas imagens, a jovem e os dois PMs estão discutindo após eles mandarem ela colocar a mão na cabeça e ela se negar, enquanto pede para chamarem uma policial feminina. Em dado momento, um dos agentes empurra a mulher e começa a bater com muita força no portão da casa dela.

A todo momento do vídeo, dois dos três PMs presentes no local mandam a mulher ficar calada. A PMCE informou que os policiais são de uma composição do 8º Batalhão, que efetuaram "abordagem preventiva a um homem e uma mulher que estavam em atitudes suspeitas".

"Na ocasião, a mulher desobedeceu à ordem legal de virar de costas e colocar a mão na cabeça. Logo após, uma policial feminina chegou ao local a fim de efetuar a busca pessoal na mulher, que foi liberada após a constatação de que nada de ilícito havia com ela", diz nota.

Segundo o relato da vítima, a chegada da policial mulher só se deu por volta de 30 minutos após o início da abordagem. No vídeo, ainda é possível vê-la chorando e pedindo para "puxarem o nome dela" no sistema de antecedentes.

'Me ameaçaram de morte'

Em meio à ocorrência, a mulher relata que sentiu medo pois foi ameaçada de morte quando os policiais estavam indo embora. "Eles me ameaçaram, um deles saiu dizendo que ia me matar onde me encontrasse e me chamando de 'rap*****'", conta.

"Fiquei chorando desesperada, porque tenho dois filhos, e eu quero deixar bem claro que o que acontecer comigo a culpa é deles", afirma.

Ainda conforme a moradora do Vicente Pinzon, ela fez um B.O contra os PMs. Segundo a jovem, a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) mandou representantes à casa dela para tomar depoimentos e "garantir que nada acontecerá com ela".

A mulher chegou a identificar os policiais por foto, e diz que espera Justiça, pois "é uma cidadã e não estava fazendo nada de errado". O único protesto dela foi ser abordada e revistada por uma policial feminina.

Segundo o artigo 249 do Código de Processo Penal, "a busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência". A revista por agentes masculinos só será feita caso "não haja alternativa".

Leia nota da PMCE na íntegra:

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informa que uma composição do 8º Batalhão, no bairro Vicente Pinzon, capital, efetuou uma abordagem preventiva a um homem e uma mulher que estavam em atitudes suspeitas. Na ocasião, a mulher desobedeceu a ordem legal de virar de costas e colocar a mão na cabeça. Logo após, uma policial feminina chegou ao local a fim de efetuar a busca pessoal na mulher, que foi liberada após a constatação de que nada de ilícito havia com ela.

A PMCE ressalta que abriu investigação preliminar a fim de investigar possíveis excessos por parte dos seus agentes.