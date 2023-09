Três adolescentes suspeitos da morte de motorista de aplicativo são apreendidos em Fortaleza

Três adolescentes, de 15, 16 e 17 anos, suspeitos de envolvimento na morte do motorista de aplicativo Antônio Cláudio Nascimento, de 29 anos, foram apreendidos nesta quinta-feira (14) no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. Na ação, coordenada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), também foram apreendidos o celular da vítima e as roupas usadas por eles no dia do crime, ocorrido no dia 9 de junho deste ano, no município de São Gonçalo do Amarante.

O desaparecimento de Antônio Cláudio foi registrado em 8 de junho, data do início das investigações policiais. Na época, a vítima, motorista de aplicativo, aceitou uma corrida e saiu do município de Caucaia, seu local de partida, e não retornou para casa. No início da manhã do dia seguinte, o corpo da vítima foi localizado. O veículo e outros pertences também foram subtraídos.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), o trio foi conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde os mandados de busca e apreensão pelo ato infracional análogo ao crime de latrocínio foi cumprido. As investigações e diligências estão em andamento para localizar outros possíveis comparsas do crime.

Vítima

Antônio Cláudio era estudante de Direito, fazia corridas por aplicativos para complementar a renda e auxiliar a família financeiramente. O motorista também era frequentador de uma igreja evangélica. Cláudio "ia fazer 30 anos no dia 18 de junho, era solteiro, rapaz tranquilo, pacato, família", relatou Diana Nascimento, 37, prima do motorista. Na época, o carro da vítima foi encontrado próximo à UPA do Pirambu.