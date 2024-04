Três adolescentes são executados a tiros dentro de carro na Grande Fortaleza

Três adolescentes foram executados a tiros, em um carro, no Município de Guaiúba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na madrugada deste domingo (21). Ninguém foi preso pelo crime, até a publicação desta matéria.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou, em nota, que "as Forças de Segurança estão em diligências para identificar e capturar os suspeitos de envolvimento em uma ocorrência que culminou na morte de três pessoas, registrada na madrugada deste domingo (21), no município de Guaiúba".

O crime aconteceu em uma estrada. Dois corpos foram encontrados fora do veículo, e o terceiro dentro do automóvel. "Na ocasião, três adolescentes, dois deles com 16 anos e um com 17 anos, foram atingidos por disparos de arma de fogo e morreram em uma via pública, no bairro Itacima", detalhou a SSPDS.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Ceará (PCCE), e da Perícia Forensedo Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram os primeiros levantamentos no local, para a investigação.

O triplo homicídio será investigado pelo Núcleo de Homicídios, da Delegacia Metropolitana de Guaiúba, com apoio do Departamento de Polícia Judiciária Metropolitana (DPJM).

A SSPDS destacou que "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia".



As informações podem ser direcionadas ainda para o (85) 3376-1921, da Delegacia Metropolitana de Guaiúba. O sigilo e o anonimato são garantidos pela Pasta.