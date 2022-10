Travesti é morta a tiros em Forquilha, no Interior do Ceará

Uma travesti de 27 anos, identificada apenas como Natasha, foi morta a tiros nesta quinta-feira (6). em Forquilha, na região Norte do Ceará. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as forças de Segurança foram acionadas para o atendimento da ocorrência de homicídio ainda na madrugada.

A vítima foi morta por disparos de arma de fogo em uma via na localidade de Cidade dos Anjos. "Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada e coletou indícios que subsidiarão as investigações", informou a SSPDS, em nota.

Segundo informações da TV Verdes Mares, na madrugada, por volta de 3h, moradores ouviram dois disparos de arma de fogo. Pela manhã, o corpo da travesti foi encontrado ao solo.

A Delegacia Municipal de Forquilha é a unidade da Polícia Civil que segue a cargo das investigações, que visam elucidar o caso, bem como identificar e capturar os suspeitos de praticar o homicídio.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (88) 99488-5725, o número da Delegacia Municipal de Forquilha.

As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, WhatsApp pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.