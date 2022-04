Técnico de informática é preso suspeito de criar perfis falsos e extorquir pelo menos 400 mulheres

Um técnico de informática suspeito de extorquir, pelo menos, 400 mulheres no Ceará foi preso preventivamente pela Polícia Civil (PC-CE), na última sexta-feira (8), em Fortaleza.

O homem de 27 anos criava perfis falsos nas redes sociais e fazia contato com as vítimas, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS). Ao todo, foram mais de 30 perfis criados pelo suspeito.

Após o primeiro contato, ele começava a cobrar uma quantia em dinheiro para não expôr as vítimas. Algumas mulheres pagaram mensalidades para que as imagens delas não fossem divulgadas nas redes.

As investigações foram condizidas pelos agentes da Delegacia Regional de Quixadá e do 5° Distrito Policial (DP).

Detalhes da investigação

Nesta terça-feira (12), às 11h, a Polícia Civil divulgará mais detalhes sobre o caso em coletiva de imprensa, que acontecerá na sede da Superintendência da PC-CE, localizada na Rua do Rosário, 199, no Centro de Fortaleza.

Telegram

