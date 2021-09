Técnica de enfermagem morta pelo pai no velório do avô tentou defender o marido

A técnica de enfermagem Maria Naiara dos Santos Sousa, de 27 anos, assassinada pelo próprio pai durante o velório do avô materno, em Itapipoca, na última sexta-feira (3), foi alvejada ao tentar proteger o marido, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

Francisco José de Sousa, de 52 anos, tinha a intenção de matar o genro, um homem de 43 anos, com quem ele não tinha uma boa relação. Em nota, a secretaria afirma que "a filha, ao tentar defender o companheiro, aproximou-se, foi atingida e morreu no local". O genro chegou a ser baleado, mas foi socorrido com vida para um hospital.

Após o tiroteio, familiares tiraram a arma de fogo das mãos de Francisco José, que fugiu em seguida. Ele acabou preso em flagrante em um comércio no Distrito de Arapari, também em Itapipoca, onde estava dormindo.

Legenda: Arma de fogo utilizada no crime, um revólver calibre 38 foi apreendido pela Polícia Foto: Divulgação/ SSPDS

O suspeito foi levado à Delegacia Regional de Itapipoca, da Polícia Civil do Ceará (PCCE), onde foi autuado pelos crimes de feminicídio e tentativa de homicídio. Um Inquérito Policial foi aberto para continuar as investigações. A arma, um revólver calibre 38, foi apreendido.

Segundo policiais militares que atenderam a ocorrência, a técnica de enfermagem Maria Naiara, o marido e o pai moravam em Fortaleza. Na última quinta-feira (2), os três foram a Itapipoca para o acompanhar o velório do avô materno da mulher.