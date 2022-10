Suspeitos de fraude e lavagem de dinheiro são alvos de operação da Polícia Federal em Caucaia

A Polícia Federal cumpre, na manhã desta quarta-feira (5), dois mandados de busca e apreensão em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, contra suspeitos de fraude, apropriação indébita e lavagem de dinheiro.

O caso investigado, segundo a PF, envolve um empréstimo suspeito no Banco do Nordeste (BNB), que teria participação de estrangeiros e empresas norueguesas sediadas no Brasil.

Os mandados judiciais têm o objetivo de apreender celulares, documentos e outras mídias para instrução de apuração de crimes em cooperação jurídica internacional proveniente da Procuradoria de Justiça da Noruega.

Sem identificação

Essas informações constam em nota da PF, que não cita o nome e a participação dos investigados, assim como o montante obtido no esquema criminoso.

"O resultado dos trabalhos será encaminhado às autoridades norueguesas e podem fundamentar novas investigações pela PF no Ceará", diz o comunicado.

