Suspeitos de estelionato contra hotel e empresa de cartões têm carros de luxo e joias apreendidos

Suspeitos de estelionato que praticavam fraudes envolvendo a marca de uma rede hoteleira e uma empresa intermediadora de pagamentos por cartões foram alvos de operação policial. A ação ocorreu em parceria com as Polícias do Ceará, São Paulo e Espírito Santo nesta quarta-feira (22). Duas pessoas foram presas.

Os suspeitos também são investigados por associação criminosa. O grupo foi alvo de mandados de busca e apreensão e prisão temporária, cumpridos no Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza, na capital paulista, e em Vila Velha, no Espírito Santo.

Dois automóveis de luxo, do tipo Range Rover Velar, dinheiro em espécie, quatro aparelhos celulares, dois notebooks, um disco rígido, relógios, correntes, pulseiras, alianças e correntes foram apreendidos.

A operação Bank Exchange, teve o apoio da Delegacia Metropolitana do Eusébio. As investigações foram coordenados pela Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil de São Paulo.