Suspeitos conhecidos como Sarney e 'Luciano Huck' são presos com 164 munições, em Fortaleza

Dois suspeitos de integrarem uma facção criminosa foram presos com drogas, 164 munições e armas, incluindo uma submetralhadora, na tarde desta sexta-feira (15), no bairro Paupina, em Fortaleza. Os homens são conhecidos como Sarney e "Luciano Huck".

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os suspeitos dispararam contra policiais que faziam a ronda na comunidade. Após perseguição, Antônio Sarney Ferreira de Araújo, de 36 anos, foi capturado.

Ele possui passagens por homicídio doloso, furto, roubo com restrição de liberdade da vítima, receptação, tráfico de drogas, crime contra a fé pública e posse ou porte ilegal de arma de fogo. Com ele, segundo a polícia, foi encontrada uma quantia em dinheiro, uma pistola calibre 380 e um aparelho celular.

Depois iniciaram as buscas pelo segundo participante, localizado em um condomínio. Dois suspeitos teriam tentado fugir do local, mas Lindomar de Carvalho Lima, de 43 anos, conhecido com “Luciano Huck”, foi capturado. Ele tem passagens por integrar organização criminosa, roubo e tráfico de droga.

De acordo com a polícia, "Huck" estava com 164 munições de arma de fogo, seis coletes balísticos, oito carregadores de arma, sendo um deles de submetralhadora 40 sw, 15 gramas de cocaína, 109 gramas de maconha, duas balanças de precisão e um telefone celular.

Os homens e os materiais foram encaminhados para a Delegacia Plantonista do 30° Distrito Policial, unidade da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

Autuação

O Sarney foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Lindomar foi autuado em flagrante por tráfico ilícito de drogas.

Lindomar também estava com um mandado em aberto pelo crime de organização criminosa da Vara de Delitos de Organização Criminosa, que foi cumprido.

Investigações seguem pela Delegacia do 35° DP, unidade da PC-CE, para localizar outros participantes do crime.

As prisões ocorrem em ação conjunta da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e de equipes do Comando Tático Motorizado (Cotam), pertencentes ao Comando de Policiamento de Choque da Polícia Militar do Ceará (CPChoque/PMCE).