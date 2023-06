Suspeito de matar cães a pauladas e agredir mulher é preso em Canindé

Um homem de 29 anos foi detido na manhã deste sábado (3) em Canindé, a 117 quilômetros de Fortaleza, suspeito de mater dois cães a pauladas e agredir uma mulher. Um dos ataques foi capturado por uma câmera de segurança.

Nas imagens, pode-se observar um cachorro na calçada da Rua José Paixão. Repentinamente, o suspeito identificado como Charley Milton Silva de Oliveira parte para cima do animal com golpes violentos desferidos com um pedaço de madeira. O cão não resistiu aos ferimentos e faleceu no local, enquanto o agressor fugiu em seguida.

Após cometer o primeiro crime, o suspeito teria repetido o mesmo ato com outro cão e ainda agrediu fisicamente uma mulher.

Preso em flagrante

As autoridades policiais receberam denúncias dos crimes e dirigiram-se até o endereço do suspeito, na localidade de Monte. No local, Charley Milton Silva de Oliveira, que já possui antecedentes criminais por roubo, dano e crime de trânsito, foi detido em flagrante.

O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Baturité, onde os procedimentos foram formalizados, e ele foi colocado à disposição da Justiça. As investigações prosseguem para apurar se o indivíduo teve envolvimento em outros crimes na região.

