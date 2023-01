Suspeito de assediar adolescente em barraca na Praia do Futuro chamou vítima para consumir drogas

O homem de 23 anos suspeito de assediar uma adolescente em uma barraca na Praia do Futuro, nessa terça-feira (10), foi preso em flagrante. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito teria chamado a vítima de 12 anos para consumir drogas ilícitas junto a ele.

A SSPDS informou que o suspeito foi autuado por corrupção de menor e conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher. Agora, ele está à disposição da Justiça.

ENTENDA O CASO

Um suposto caso de assédio gerou tumulto em uma barraca da Praia do Futuro. A menina brincava na piscina do estabelecimento, quando foi abordada pelo desconhecido.

Os pais da vítima teriam percebido a situação e chamado a atenção de outros clientes da barraca para o caso. O suspeito foi abordado e agredido pelo casal e outros populares que estavam no local.

Clientes que estavam na barraca se assustaram com a situação e acionaram a Polícia. Equipes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas e atenderam a ocorrência.

Uma estudante que estava no local conversou com a reportagem e contou que houve correria na barraca: "Primeiro, nós nem entendemos o que estava acontecendo. Depois vi um homem ensanguentado e as pessoas em cima. O salva-vidas depois disse que já tinha estranhado a situação, com aquele homem sempre perto da criança, mas que pensou ser um parente da menina".

