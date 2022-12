Supervisor de empresa é preso por importunação sexual contra funcionárias no Ceará

O supervisor de uma empresa do ramo de pescados em Acaraú, no interior do Ceará, foi preso por importunação sexual contra funcionárias. A prisão foi efetuada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) no local de trabalho do suspeito, na última terça-feira (29).

Pelo menos quatro funcionárias fizeram denúncias. O homem de 45 anos se aproveitou da posição que ocupava na empresa para cometer os crimes por cerca de um ano, de acordo com as investigações da PC-CE.

Denúncia de vítimas

A Delegacia Regional de Acaraú iniciou as diligências contra o supervisor após uma das vítimas realizar a primeira denúncia. A partir daí, outras três trabalhadoras procuraram a Polícia para relatar mais casos de importunação sexual.

Após o depoimento das vítimas, a PC-CE solicitou à Justiça um mandado de prisão preventiva contra o supervisor.

O pedido foi acatado pelo Judiciário, e os agentes de segurança cumpriram a medida. De acordo com nota da corporação policial, o suspeito não ofereceu resistência à prisão.