Subtenente aposentado do Exército é morto em discussão no Cedro, interior do Ceará

Um subtenente aposentado do Exército foi morto a tiros, na noite deste domingo (5), após se envolver em uma discussão na zona rural do Cedro, Centro-Sul do Ceará. Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ele chegou a receber atendimento, mas não resistiu e morreu em uma unidade de saúde.

Conforme apuração da TV Diário, a vítima estava reunida com amigos e familiares em um estabelecimento, localizado no distrito de Várzea da Conceição, quando se desentendeu com outro homem, que, segundo testemunhas, já possuía uma desavença antiga com o subtenente.

O suspeito chegou a sair do local, mas retornou armado e efetuou vários disparos. Pelo menos um deles atingiu o subtenente. O atirador fugiu do local.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga o caso, com a Delegacia Municipal de Cedro, unidade que realiza diligências nas redondezas da Cidade. Até a publicação desta matéria, o suspeito não tinha sido localizado.