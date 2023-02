Duas crianças morrem após incêndio atingir casa, em Tururu, no Ceará

Duas crianças morreram após incêndio, na manhã deste domingo (5), no município de Tururu, no Interior do Ceará. Conforme informações iniciais, no momento do acidente, elas estavam desacompanhadas em casa. A mãe, que criava os filhos sozinha, havia saído para trabalhar.

O menino, de um ano, morreu no local. A irmã dele, de três anos, chegou a ser transferida do Hospital Municipal de Tururu para o Instituto José Frota (IJF), em Fortaleza, mas não resistiu aos ferimentos, segundo o tio da vítima informou ao blogueiro local Marcílio Barbosa.

Conforme o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), a transferência da paciente foi realizada pela equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) - UTI móvel.

O Diário do Nordeste aguarda informações oficiais do Corpo de Bombeiros Militar (CBMCE). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o fogo foi debelado por familiares das vítimas.

A pasta informou, ainda, que equipes da Polícia Militar (PMCE) e da Perícia Forense (Pefoce) estiveram no local. O caso é investigado pela Delegacia Regional de Itapipoca.