Sargento da PM sofre tentativa de homicídio no bairro Granja Portugal; dois suspeitos são presos

Um sargento da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi vítima de uma tentativa de homicídio no bairro Granja Portugal, em Fortaleza, na noite dessa segunda-feira (4). Os dois suspeitos, que abordaram e balearam o agente com disparos de arma de fogo na rua Carlos Chagas, foram presos após o crime.

Segundo a PMCE, o sargento foi socorrido e não corre risco. Ele foi levado ao Instituto Doutor José Frota (IJF).

A equipe acionada à ocorrência foi a da Força Tática da 1ª Companhia do 17º Batalhão Policial Militar (1ª Cia/ 17º BPM), acionada via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

Prisões

Um dos presos foi Gustavo da Silva Costa, de 21 anos. Com ele, foram apreendidos dois celulares com registro de roubo, de acordo com a Polícia. O jovem, que foi "rapidamente" capturado, tem antecedentes por roubo a pessoa, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa.

"A ocorrência, o suspeito e o material apreendido foram apresentados na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi autuado por tentativa de homicídio e associação criminosa", diz nota da corporação.

Depois, o outro suspeito da participação foi capturado por uma equipe da DHPP, da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-C), onde também foi autuado em flagrante. A dupla agora se encontra à disposição da Justiça.